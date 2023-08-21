Новым директором Тюменской филармонии с 21 августа назначили Владимира Фризена

Фото: Тюменская филармония

Новым директором Тюменской филармонии назначили Владимира Фризена. Раньше он занимал должность заместителя директора департамента культуры в ХМАО. Владимир Фризен приступил к своим новым обязанностям с 21 августа, рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

Напомним, что бывший директор Тюменской филармонии Александр Березин оставил пост 15 июля 2023 года. Он руководил филармонией с 2020 года.

Ранее «КП» писала о том, как состоялся концерт певицы Пелагеи на площади 400-летия Тюмени в воскресенье, 20 августа.