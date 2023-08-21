В Тюмени на Старотобольском тракте водитель иномарки на скорости влетел под грузовик

Последствия аварии, где пострадали люди. Фото: соцсети.

Еще одна авария произошла в Тюмени в понедельник утром, 21 августа, на Старотобольском тракте. На третьем километре трассы водитель иномарки на скорости влетел под грузовой автомобиль. На магистрали произошло лобовое столкновение «Дэу Нексия» и фуры.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения под колеса грузового транспорта. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки – молодые люди 2004 года рождения, - рассказали редакции «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Парни госпитализированы с травмами различной степени тяжести в местную больницу. Редакция «КП» направила запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Комментарий ожидается. В ГИБДД сообщают, что водитель фуры в аварии не пострадал.

Ранее редакция писала о том, что в Тюмени пьяный водитель «Мерседеса» протаранил шесть автомобилей у торгового центра «Гудвин».

Сегодня автоинспекторы назвали основные причины смертельных ДТП в Тюменской области. По данным оперативников, с начала года на территории региона произошло 1741 дорожно-транспортное происшествие. 121 участник погиб и почти 2200 человек получили травмы. Показатели аварийности стали больше по сравнению с предыдущем годом.