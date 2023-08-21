Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Эксперт оценил социальное значение проекта «Диалог поколений». По мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, опыт старшего поколения является важным подспорьем для современников и помогает людям в различных жизненных ситуациях.

– Проект «Диалог поколений» имеет огромное социальное значение. Взять хотя бы один из проектов, который в действительности имеет успех и востребованность, – «Уроки мужества». Аудитория всегда с огромным интересом вслушивается в каждое слово приглашенного гостя, потому что из первых уст слышит рассказы о военных годах и трудовых подвигах нашего старшего поколения, – заявил специалист.

Ветераны-активисты ежегодно помогают более пяти тысячам семей с детьми, которые в такой поддержке и помощи нуждаются. Среди основных мероприятий проекта экскурсии и встречи с заслуженными гражданами, долгожителями, посещение музеев, исторических мест, проведение мероприятий, посвященных памятным датам, народным традициям и направленным на приобщение к истории своего края.