Начальник тюменского УМВД Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

За два годы начальник управления перенес несколько операций, весной 2022 года и летом текущего. Фото: Татьяна Коркина

Начальник Управления МВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует покинуть пост руководителя. Подать в отставку Леонид Коломиец намерен из-за проблем со здоровьем, говорит источник в региональной полиции.

За два года начальник управления перенес несколько операций, весной 2022 года и летом текущего. После этого руководитель МВД решил уйти с поста.

Напомним, Леонид Коломиец родился в 1969 году в Черкасской области. Пост начальника полиции по Тюменской области занял в декабре 2019 года, четыре года своей жизни главный силовик региона посвятил правоохранительным органам.