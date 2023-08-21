Тюменцев приглашают принять участие в семейном чемпионате по собиранию пазлов

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Семейный проект «Создавая будущее» вновь приглашает детей и их родителей провести время вместе за увлекательным занятием!

Принять участие в семейном чемпионате по собиранию пазлов могут семьи с детьми в возрасте от 5 до 10 лет включительно. Заявки принимаются от команд, включающих в себя трех членов одной семьи – маму, папу и ребенка

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Участие в чемпионате бесплатное, необходима предварительная регистрация.

– Мы всегда стараемся сделать мероприятие не только развлекательным, но и познавательным. На прошлых чемпионатах мы рассказывали о великих земляках, об экологии, о народных промыслах региона. В этом году мы хотим поделиться красивыми местами малой родины, посещение которых может стать целым путешествием для семьи, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Согласно регламенту соревнования, семья, которая первой в своей возрастной группе совместно соберет пазл, становится победителем, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места. Семьи, не успевшие собрать пазл, смогут закончить работу дома, ведь пазл остается им в подарок! Кроме того, все участники получат призы, а победители и призеры – главные награды от семейного проекта «Создавая будущее»!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

По традиции, в рамках чемпионата пройдут мастер-классы, будут работать детский книжный обменник и благотворительная экологическая акция «Добрая крышечка».

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЧЕМПИОНАТА, необходимо с 21 по 26 августа 2023 года (включительно) отправить ЗАЯВКУ по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Место проведения: г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, бизнес-отель «Евразия», зал «Континенталь» (2-й этаж).

Подробная информация о чемпионате и условия участия – на странице мероприятия.