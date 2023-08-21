В Тюменской области резко похолодает до +3 градусов

В Тюменской области резко похолодает до +5. Фото: Виктория Гаврик

Обь-Иртышское УГМС сообщает, что в понедельник, 21 августа 2023 года, ближайшей ночью в Тюменской области похолодает до +3 градусов. Однако днем в начале рабочей недели, как минимум до среды, сохранится теплая погода.

Столбик термометра покажет +19...+24 градуса. Ночами при этом будет существенно прохладнее, с 21 по 23 августа 2023 года ожидается лишь до +10 в темное время суток. По данным синоптиков, в Тюменской области области в ближайшие дни также ожидаются сильный ветер, дожди, грозы и туман.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в понедельник, 21 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура +3...+8, днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, температура +19...+24.