Опытный садовод из Тюмени рассказала о причинах растрескивания плодов у томатов Фото: Юлия Кучеренко

Опытный садовод Нина Щербакова дала несколько рассказала о причинах растрескивания плодов у томатов. По ее словам, это могут быть: нерегулярный режим полива, высокая температура воздуха, лишнее удаление листьев.

«Тюменская область сегодня» пишет об этом подробнее. Во время жары грунт очень сильно пересыхает и влага, попавшая в него очень быстро впитывается корнями томатов. Из-за этого плоды начинают расти быстрее и шкурка лопается. Когда плоды уже начинают созревать, то полив нужно сократить до 1 раза в неделю, но уменьшать необходимо постепенно, в несколько этапов.

Из-за жары рост плодов замедляется, а кожица становится плотной, теряя свою эластичность и при дальнейшем росте плоды начинают трескаться. А что касается листьев, то не стоит за один раз с одного куста убирать больше 3 листов. Иначе вся влага, поступающая в растение через корневую систему распределяется неравномерно, и излишки идут в плоды, что ведет к быстрому росту и растрескиванию.

Специалист советует не переборщить с азотом. В случае частого внесения в почву органических удобрений, содержащих в себе большое количество азота происходит активный рост зеленой массы, а завязавшиеся плоды могут трескаться.