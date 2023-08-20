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НовостиОбщество20 августа 2023 15:22

Тюменцам рассказали, как правильно заморозить свежие грибы

Советы дала опытная хозяйка, любительница грибов Маргарита Никифорова
Виктория Терина
Тюменцам рассказали, как правильно заморозить свежие грибы

Тюменцам рассказали, как правильно заморозить свежие грибы

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как правильно заморозить свежие грибы. Опытная хозяйка, любительница грибов Маргарита Никифорова говорит, что для начала их нужно хорошо просушить и нарезать, а затем уложить ровным слоем на поднос и поставить его в морозилку на пару часов.

- Достаньте грибы и переложите их в емкость для хранения. Это может быть пищевой контейнер или пакет. Заполняйте их до верха, чтобы в них не было воздуха. Можно использовать вакуумные пакетики для расфасовки отдельных порций - советует она.

Мегатюмень уточняет, что грибы нельзя замораживать повторно, поэтому лучше фасовать их в мешочки небольшого размера. А замораживать их можно как сырыми, так и вареными. А еще можно мариновать и солить, но только если это опята, белые, шампиньоны.

В морозилке грибы хранят от четырех месяцев до года.