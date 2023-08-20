Тюменцам рассказали, как правильно заморозить свежие грибы Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как правильно заморозить свежие грибы. Опытная хозяйка, любительница грибов Маргарита Никифорова говорит, что для начала их нужно хорошо просушить и нарезать, а затем уложить ровным слоем на поднос и поставить его в морозилку на пару часов.

- Достаньте грибы и переложите их в емкость для хранения. Это может быть пищевой контейнер или пакет. Заполняйте их до верха, чтобы в них не было воздуха. Можно использовать вакуумные пакетики для расфасовки отдельных порций - советует она.

Мегатюмень уточняет, что грибы нельзя замораживать повторно, поэтому лучше фасовать их в мешочки небольшого размера. А замораживать их можно как сырыми, так и вареными. А еще можно мариновать и солить, но только если это опята, белые, шампиньоны.

В морозилке грибы хранят от четырех месяцев до года.