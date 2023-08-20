«Умные» водозаборные колонки установят в Тюмени Фото: Юлия Кучеренко

На улицах Тюмени появляются «умные» водозаборные колонки. Колонка выдаст воду по запросу, для этого нужно приложить карту, а если убрать карточку - процесс остановится.

«Умными» колонками могут пользоваться не только жители близлежащих домов, но и все желающие. Для этого нужно обратиться в водоканал с документами на жилое помещение и паспортом. Карта-ключ будет привязана к существующему лицевому счету.

- Карточка - это просто ключ, который дает доступ к этой колонке. Сколько мы взяли, столько потребили. Авансовых платежей здесь не предусмотрено, - рассказала руководитель пресс-службы "Росводоканала Тюмень" Ирина Айданова.

Нововведение поможет избежать замерзания (внутри колонки проложен согревающий кабель, который не даст ей замерзнуть), а еще это выгоднее чем раньше.

Как оказалось, колонки всегда были платными, просто платили за них жители частного сектора, а пользовались все, пишет Вслух.ру.