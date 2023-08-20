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НовостиОбщество20 августа 2023 13:50

Заядлая огородница посоветовала тюменцам засеять огород укропом, шпинатом и редисом

Посев можно провести осенью, но только обработав землю от вредителей
Виктория Терина
Заядлая огородница посоветовала тюменцам засеять огород укропом, шпинатом и редисом

Заядлая огородница посоветовала тюменцам засеять огород укропом, шпинатом и редисом

Фото: Юлия Кучеренко

Заядлая огородница Марина Виноградова посоветовала тюменцам осенью посеять укроп, кинзу, салат, рукколу, шпинат, редис, редьку, репчатый лук и репу.

Только предварительно эксперты советуют защитить почву от вредителей, которые заметно активизируются в этот период. А росы способствуют еще и развитию грибных заболеваний.

- Поскольку урожай вовсю зреет, хотелось бы есть не отравленные овощи, пользуйтесь лучше наиболее экологичными вариантами. Например, применяйте феромонные ловушки, биопестициды, настой золы, чеснока, лука, или молочной сыворотки, - говорит Марина Виноградова.

Поможет настой золы, который послужит еще и замечательной некорневой подкормкой, а еще она усваивается быстрее и эффективнее корневой.