С 2024 года охотники с собаками в Тюменской области будут иметь преимущества

Тюменским охотникам с собаками дадут преимущество с 2024 года Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области с 2024 года охотники с собаками будут иметь преимущества, сообщает Тюменская линия.

- Преимущества при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов будут иметь владельцы охотничьих собак 1 января 2024 года. Соответствующие изменения в региональный закон «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» внесли депутаты облдумы на своем очередном заседании - говорится в сообщении.

Речь идет о распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Так, 30 % разрешений на добычу бурого медведя распределяются между владельцами охотничьих собак пород «Лайки», 30 % разрешений на добычу барсука распределяются между физическими лицами, являющимися владельцами норных собак, 5 % разрешений на добычу лисицы, зайца-беляка, енотовидной собаки распределяются между владельцами гончих или борзых собак. А среди разрешений на птицу - подружейные собаки (островные и континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели).

Охотник обязан будет приложить к заявке справку или свидетельство о происхождении подружейной собаки.