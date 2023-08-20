Турист из Тюмени погиб в горах Алтая, упав с перевала на велосипеде. Фото: архив КП

Турист из Тюмени погиб в горах Алтая. 35-летний житель Тюмени передвигался на велосипеде с группой других тюменских туристов на территории Улаганского района Республики Алтай. О том, что мужчина погиб сообщил местный следственный комитет.

- По предварительным данным, 18 августа 2023 года около 18 часов группа туристов из Тюменской области в составе 17 человек передвигалась на велосипедах со стороны районного центра в сторону Телецкого озера. Спускаясь с перевала, недалеко от села Балыктуюль один из велосипедистов разогнался, не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой о камни - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Мужчина ехал в шлеме, но он не спас его от травмы головы. На скорой его в крайне тяжелом состоянии доставили в районную больницу, где спустя сутки после случившегося он скончался, не приходя в сознание.