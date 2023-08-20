На перекрестке улиц Коммунистической и Ямской появился новый арт-объект от тюменских студентов

Фото: Тюменский индустриальный университет

В Тюмени появился новый арт-объект, созданный студентами вуза под руководством московской художницы.

Как сообщает Тюменская область сегодня, студенты решили напомнить землякам историю города и создали уникальный арт-объект в виде панно, на котором изображены знаковые архитектурные объекты Тюмени: Дом печати, водонапорную башню, железнодорожный вокзал и набережную (до ее преображения). Установили его на территории вуза на перекрестке улиц Коммунистической и Ямской.

– Мы собрали модуль, на котором изображены велосипедисты, в целой картинке они будут проезжать по набережной. Рад, что удалось стать участником проекта и внести свой вклад в преобразование городского пространства. Я учусь в Строительном институте, поэтому надеюсь, что свою работу буду видеть часто, – рассказал Даниил Созонов.