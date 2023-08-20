Психолог посоветовала тюменцам заранее подготовить ребенка к школе Фото: Татьяна Коркина

Тюменский психолог Людмила Круглова рассказала, как подготовить первоклассников к школе. Ее советы приводит Вслух.ру.

Для начала, самим родителям необходимо не волноваться, так как видя беспокойство родителей ребенок будет воспринимать школу как что-то страшное. Также нельзя пугать ребенка, мол, "школа - это тебе не детский сад, нянчиться не будут" и т.д. Лучше наоборот, рассказать, как в школе интересно и познавательно.

Психолог не советует покупать ребенку в первый класс школьные принадлежности, похожие на игрушки, так как от игровой формы деятельности он должен перейти в учебную. Нужно выяснить, какие требования у школы к принадлежностям, некоторые учителя начальных классов предпочитают ассоциировать предмет с цветом. Например, на тетради по математике будет красная обложка, а по русскому языку - синяя.

Следующий совет заключается в том, что необходимо наладить режим ребенка. За час до сна необходимо отключать все гаджеты, телевизор, а лучше вместо этого почитать книжку, чтобы успокоиться. Делать это лучше заранее, а не с 1 сентября.