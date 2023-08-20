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НовостиОбщество20 августа 2023 9:55

К Дню знаний в Ялуторовском музее пройдут мероприятия для школьников

Для них подготовили познавательно-игровую программу и интеллектуальный круиз
Виктория Терина
Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Фото: Ялуторовский музейный комплекс

К Дню знаний в Ялуторовске пройдет музейный не урок. Специалисты музея «Торговые ряды» по улице Первомайская 19 организуют для учащихся 1-4 классов экскурсии. Для них подготовили познавательно-игровую программу «Звонок через столетия».

Ребята смогут прикоснуться к гимназическим учебникам, которым больше ста лет, решить задачку, записывая ее на доске с песком.

А учеников 9-11 классов ждут истории ангелов с международной художественной выставки «Ангелы мира», а затем интеллектуальный круиз по первосентябрьским праздникам разных стран, который пройдут в самом музее. По желанию детей угостят горячими круасанами и ароматным чаем с пряниками.