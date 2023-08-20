Фото: Виртуальный Музей СССР И 90-Х "Машина Времени"

Пятнадцатилетний тюменец Илья Ялалов открыл мини-музей СССР и 90-х годов «Машина времени» в селе Усть-Ламенке Голышмановского округа. Туда парень приезжает в гости к бабушке и дедушке.

За два летних месяца в мини-музее состоялось около 30 экскурсий, где он демонстрировал старинные вещи из собственной коллекции, а это больше 200 экспонатов того времени. Коллекцию подарили ему жители из городов Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени, поселка Голышманово, сел Усть-Ламенки и Армизонского. Среди них – видеомагнитофоны, проигрыватели, радиоприемники, телевизоры, печатная машинка, книги, аудиокассеты, виниловые пластинки, предметы быта, открытки 80-х и 90-х.

- Коллекционированием я увлекся лишь в прошлом году. Стал часто заглядывать в городской антикварный магазин. Поначалу скупал там открытки, монеты, банкноты, а позже пластинки, в том числе виниловые. Мне нравится слушать их. Одна из моих любимых – «Ленин в трёх революциях». Прокрутил её несколько раз, узнал много интересных фактов об истории революций, о том, как создавался Советский Союз. Мне отдали их в хорошем состоянии – только почистил немного и они снова заиграли, как новые, - рассказал Илья Ялалов tmn.aif.ru.

Сначала он создал виртуальный музей, а на летних каникулах решил устроить показ своей коллекции в Усть-Ламенке. Школьника поддержали в сельской администрации и выделили помещение в доме культуры села Усть-Ламенка. Мальчик планирует продолжить устраивать для земляков путешествия в прошлое, возможно, и в Тюмени.