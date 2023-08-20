Тюменцам рассказали, как ухаживать за ягодными кустарниками Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский агроном рассказала, как ухаживать за ягодными кустарниками. Об этом пишет Тюменская линия со ссылкой на ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области.

По словам начальника Ярковского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра Нурании Шарыгиной, обрезка и удаление сломанных и засохших побегов ягодных кустарников помогает растению сохранить питательные вещества, а также сохранить иммунитет.

- При загущенности побегов, происходит затенение куста, и там начинают размножаться споры - вредители предпочитают тень, чтобы отложить яйца. Если не обрезать лишние ветки, собрать урожай внутри куста будет трудно. Обрезку кустарников проводим после сбора урожая. Если заметили поврежденные листья или побеги, их нужно удалить и сжечь, чтобы заболевание не распространилось на весь участок. В качестве профилактики опрыскивают фунгицидами. В зиму это не страшно и здоровью вреда не будет - пояснила специалист.

При низких температурах корни ягодных культур промерзают и их нужно замульчировать. Для этого используют опавшую листву, которую предварительно обрабатывают фунгицидами. Особенно в этом нуждаются ягодные кусты малины, корневая система которой расположена у поверхности земли и небольшая подпитка в виде органики.