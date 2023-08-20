Для развития туризма в Тюменской области выявлено восемь объектов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области выявлено 8 объектов туристического интереса. Об этом пишет «Мегатюмень» со ссылкой на региональное управление Росреестра.

– Это 5 земельных участков и 3 территории общей площадью 12,27 га, – отметили в ведомстве.

Инвесторы смогут создать объекты туристского притяжения и современной инфраструктуры, что станет очередным стимулом для экономического развития области. Всего к проекту Росреестра «Земля для туризма» меньше чем за год присоединились 38 регионов страны. Для туристических нужд выявлено 349 пригодных участков площадью почти 4 тысячи гектаров.

Напомним, ранее мы писали о том, что юные тюменцы сняли образовательное видео в лесопарке Гагарина.