В Тюменской области 20 августа нет действующих лесных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, в Тюменской области 20 августа действующих лесных пожаров нет.

- За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано и ликвидированных лесных пожаров нет - говорится в сообщении.

В Ишимской и Тобольской авиазонах 20 августа установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тюменской авиазоне - IV класс пожарной опасности (высокая степень), а в Уватской - опасности нет.

Жителям советуют соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и не выжигать сухую растительность в течение пожароопасного сезона. При обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение “Берегите лес”, а также по номеру 112.