В Тюменской области спасли девочку, которая подхватила кишечную инфекцию в водоеме

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Фельдшер областной больницы №19 спасла семилетнюю девочку с острой кишечной инфекцией. Ребенку с высокой температурой, болью в животе, рвотой и диареей требовалась помощь врачей. Первые симптомы появились еще накануне ночью, после купания в одном из водоемов, а к утру состояние девочки ухудшилось.

Приехавшая на вызов фельдшер определила предварительный диагноз – кишечная инфекция и обезвоживание 1 степени. Девочке становилось хуже, появились судороги, дорога медработник решила отправить ребенка на госпитализацию в областную инфекционную клиническую больницу.

- Благодаря правильным действиям фельдшера, ребенка доставили вовремя. Она успешно прошла у нас лечение, уже поправилась и выписана домой», - сообщила лечащий врач – инфекционист Елена Яркова.

В этом случае удалось избежать серьезного вреда здоровью ребенка. Но как отмечает старший фельдшер отделения неотложной медицинской помощи областной больницы №19 Семен Рябков, к сожалению, пациенты часто до последнего оттягивают момент вызова помощи, чего ни в коем случае делать нельзя.

- Как только вы чувствуете, что у вас возникают острые симптомы, которых не было ранее - сразу же вызывайте сотрудников медицинской организации, не ждите утра и того момента, когда само все пройдёт. Не допускайте ошибок и будете здоровы, - советует Семен Рябков.