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НовостиОбщество20 августа 2023 1:58

В Тюмени 20 августа жара сменится на прохладу

Ветер усилится до 8 м/с
Виктория Терина
В Тюмени 20 августа жара сменится на прохладу

В Тюмени 20 августа жара сменится на прохладу

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени ожидается смена жаркой погоды на прохладную. В течение дня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные часы местами туман. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +11 градусов, а днем +17, +22.

В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.

Подробнее о погоде в Тюменской области в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре