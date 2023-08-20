В Тюмени 20 августа жара сменится на прохладу Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени ожидается смена жаркой погоды на прохладную. В течение дня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные часы местами туман. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +11 градусов, а днем +17, +22.

В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.

Подробнее о погоде в Тюменской области в инфографике МЧС.