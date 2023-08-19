Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему о расследования массового отравления детей на тюменской базе отдыха

Фото: информационный центр СК России

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением детей на базе отдыха в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Напоминаем, что инцидент произошел вчера, 18 августа. Всего после купания стало плохо тринадцати юным посетителям, а трем из них даже понадобилась госпитализация - несовершеннолетние начали задыхаться и сильно кашлять.

Изначально предполагалось, что трагедия случилась из-за переизбытка хлора в воде, но специалисты областного Роспотребнадзора отмели эту версию.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».