Самолет с тюменцами совершил вынужденную посадку в Турции

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Самолет авиакомпании Corendon Airlines, выполнявший рейс из Анталии в Тюмень, совершил вынужденную посадку в турецком городе Кайсери. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Известно, что сначала воздушное судно какое-то время кружило возле аэропорта Кайсери, а затем приземлилась, по какой причине - неизвестно.

Согласно информационному табло аэропорта Рощино, самолет должен был приземлиться в областной столице ровно в 14.00, но по факту это произошло намного позже - в 16.28.

Скриншот с сайта

При этом в справочной службе воздушной гавани сообщили, что причина задержки - слишком поздний вылет самолета.