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НовостиОбщество19 августа 2023 14:20

Ушел из жизни старейший актер Тюменского драматического театра Валерий Рябков

Старейший актер Тюменского драматического театра Валерий Рябков скончался на 75-м году жизни
Марина Прохорова
Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

В областной столице на 75-м году жизни скончался один из старейших актеров Большого драматического театра Валерий Рябков. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

- Наш театр действительно был его домом, а сцена ТБДТ - самой главной его любовью, которой он не изменял никогда. У него была уникальная актерская индивидуальность, глубокая внутренняя культура и требовательность как к себе, так и к коллегам. Это был огромной души человек, заботливый товарищ, честный и порядочный, настоящий пример для молодого поколения актеров, - отметили в ТКТО.

13 сентября 1974 года Валерия Рябкова приняли на работу в Тюменский облдрамтеатр в качестве помощника режиссера, а с 1978 года, после окончания Тюменского училища искусств, в его трудовой книжке появилась запись: «считать артистом театра с исполнением обязанностей помрежа».

В следующем году Валерий Алексеевич мог бы отметить два юбилея: 75 лет со дня рождения и 50 лет на сцене Тюменского драматического, первой и единственной во всей его жизни.