В Нижнетавдинском районе открыли памятник участникам СВО

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В селе Нижняя Тавда открыли памятник участникам СВО. Он стал частью мемориального комплекса по улице Калинина, д. 63, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Участие в церемонии приняли губернатор региона Александр Моор, глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, председателем Тюменского областного Совета ветеранов Степан Киричук и депутат Тюменской облдумы Александр Анохин.

Возложили цветы к памятнику, представители власти почтили память о погибших бойцах молчанием.

- Сегодня, также как и 80 лет назад, наши земляки, в том числе и жители Нижнетавдинского района, защищают Родину. У меня есть связь с командирами подразделений, где служат жители региона, они постоянно мне говорят о мужестве и героизме воинов-сибиряков. В день 100-летия района мы с вами открываем памятник в честь тех ребят, которые не вернулись с полей сражений, - сказал Александр Моор.