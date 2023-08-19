Конструкторы - детям!

Фото предоставлено организаторами

В Казанский район вернулась обновленная игротека «Конструктория» - 19 августа пятьсот сельских ребятишек и их родителей смогли познакомиться с 32 конструкторами со всего мира.

Конструктория - это яркая страна для детей и взрослых всех возрастов, в которой каждый найдет себе дело по душе. Здесь всегда есть, чем заняться: огромная детская железная дорога с двумястами паровозиками; развивающие конструкторы со всего света, собирать которые можно всей семьей; детский книжный обменник; экологические акции и многое другое.

Фото предоставлено организаторами

- Родители часто переживают, что им сложно и не интересно играть с детьми. Мероприятия, подобные нашей «Конструктории», позволяют найти новые формы семейного досуга, объединяющие всех за общим занятием, - рассказывает руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова. - Раньше мы проводили большие игротеки только в крупных городах, сейчас же смогли привести их и для сельских деток, и это здорово!

Ранее школьники Казанского района уже участвовали в профориентационной игротеке проекта - «Конструктория Pro», в рамках которой ребята с помощью конструкторов могли выявить свои сильные и слабые качества, чтобы на основании этого понять, к каким профессиональным направлениям у них существует предрасположенность, или наоборот - каких скилов для профессии мечты ребятам пока не хватает.

Фото предоставлено организаторами

- Это очень масштабное мероприятие для нашего района. Радует, что дети очень заинтересованы. Любимые конструкторы этого дня - магнитный и железная дорога, чьи масштабы поражают. Особенно приятно, что родители также прониклись и играют, собирают вместе с детьми! - отмечает заместитель директора МАУ ДО «Казанский центр развития детей» Татьяна Шангина.

Следующая в этом году бесплатная игротека пройдет для ребят Ярковского района уже 26 августа.