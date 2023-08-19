Тюменский следком завел уголовное дело после массового отравления детей на базе отдыха

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Тюменский следственный комитет также начал свое расследование после массового отравления детей на базе отдыха «Источник тюменский», в народе больше известной как «Яр».

Напоминаем, что инцидент произошел вчера, 18 августа. Всего после купания стало плохо тринадцати юным посетителям, а трем из них даже понадобилась госпитализация - несовершеннолетние начали задыхаться и сильно кашлять.

Изначально предполагалось, что трагедия случилась из-за переизбытка хлора в воде, но специалисты областного Роспотребнадзора отмели эту версию.

- По поручению руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова на место происшествия выехали криминалисты. Изьята вся необходимая документация, изучается видеозапись, представляющая интерес для следствия, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле руководителя регионального управления.