Тюменцев приглашают на ночной кинопоказ известной мелодрамы «Унесенные ветром»

Фото: «Контора пароходства», соцсети Фото: Вера Зенина

Тюменцев приглашают на ночной кинопоказ известной мелодрамы 30-х годов. Речь идет о картине «Унесенные ветром», завоевавшей восемь премий «Оскар».

Историческая военная мелодрама снята по одноименному роману Маргарет Митчелл. События фильма разворачиваются на Юге США во время Гражданской войны, в центре сюжета - история Скарлетт О’Хары, дочери плантатора из Джорджии.

Главные роли исполнили двукратная обладательница премии «Оскар» Вивьен Ли, «король Голливуда» Кларк Гейбл, дипломант премии Венецианского кинофестиваля Лесли Говард и лауреат двух премий «Оскар» за лучшую женскую роль Оливия де Хэвилленд.

После просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями.

Посмотреть фильм можно будет 25 августа в большом зале мультицентра «Контора пароходства», начало - в 21:00. Вход строго с 18 лет или в сопровождении родителей. Перед посещением необходима зарегистрироваться в группе «Конторы пароходства» в соцсети «ВКонтакте», сообщает «Мой Портал».