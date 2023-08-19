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НовостиОбщество19 августа 2023 14:21

Молодежный проект #АртЛофт поможет саморазвитию тюменских подростков

Тюменские подростки примут участие в молодежном проекте #АртЛофт
Марина Прохорова
Фото: «АртЛофт - импульс для тебя!», соцсети

Фото: «АртЛофт - импульс для тебя!», соцсети

В тюменском центре «Семья» стартовал новый сезон молодежного проекта #АртЛофт, посвященного саморазвитию и профориентации подростков старше 12 лет.

В течение десяти дней его участники будут активно общаться друг с другом, слушать выступления спикеров, ездить на экскурсии и принимать участие в других развлечениях.

- В этом сезоне мы подготовили много интересных мероприятий, одно из таких - посещение Тюменского образовательного канала, где ребята попробуют свои силы в сфере медиа. Думаем, им понравится, - рассказывает руководитель проекта Марья Кукарских

Также в программе запланированы кулинарные мастер-классы от лучших кондитеров Тюмени, интерактивные занятия и поездка на фестиваль.