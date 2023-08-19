Юные тюменцы сняли образовательное видео в лесопарке Гагарина Фото: Вера Зенина

Тюменский образовательный канал выпустил видео из рубрики «Эко - значит дом», снятое в лесопарке имени Гагарина юными горожанами. Ребята прошли по экологической тропе и узнали много нового о истории парка и его наполнению. «Зеленую экскурсию» для них провела специалист Тюменского движения «ЧИР» Наталья Кискина.

Стартовал маршрут у баннера, который содержит информацию о трех экологических тропах, объединенных в один маршрут. Также на нем есть QR-код, отсканировав который, можно понять, чем примечательно то или иное место.

Другие баннеры на маршруте знакомят с историей парка и указывают, где были древние стоянки людей, а специальные значки помогают легко сориентироваться по теме, которая наиболее интересна конкретному экскурсанту - археология, орнитология или ботаника.

Экологи обещают установить в парке еще пять информационных стендов, которые объяснят, например, что такое подрост, как устроен муравейник и почему местное озеро называется Круглым, сообщает «Вслух.ру».