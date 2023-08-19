Тюменцам рассказали, как подготовить виноград к зимовке

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Для лучшего и более быстрого созревания виноградной грозди нужно как можно больше солнечного света, уверяет опытный дачник Нина Щербакова. Поэтому именно сейчас все нижние листья и пасынки следует удалить до уровня гроздей.

По словам женщины, это также способствует лучшей проветриваемости куста, особенно в предстоящую дождливую осеннюю погоду.

В августе виноградные кусты следует 2-3 раза подкормить Монокалий фосфатом, тогда лоза хорошо вызреет, и куст перезимует без потерь. А в сентябре, когда растение прекращает свою вегетацию, следует аккуратно убрать нижние пасынки. Если ночью ожидаются заморозки, то для сохранения ягод кусты следует укрывать нетканым материалом, а днем снимать его. Благодаря этому ягоды наберут больше сахаров и лучше созреют.

Лучший утеплитель для любого растения зимой - снег. И чем его больше, тем оно комфортнее будут себя чувствовать и меньше подвергнется колебаниям температуры. Но подготовка к укрытию должна проводится многим ранее, практически сразу после сбора урожая и опадения листвы.

Землю под виноградными кустами необходимо обильно пролить, чтобы предотвратить ее растрескивание и промерзание. Лучше всего это сделать, когда ночная температура начнет опускаться ниже нуля. В данный период, получив порцию влаги, куст винограда уже не сможет продолжить вегетацию, сообщает «Тюменская область сегодня».