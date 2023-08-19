Тюменцам предлагают написать стихотворения для поднятия морального духа военнослужащих

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы могут написать стихотворение для поднятия морального духа военнослужащих. Соответствующий конкурс под названием «Стихи - фронту» запустили волонтеры «Жожеки». Работы принимаются до 31 августа.

- Работы собирает ленинградское волонтерское объединение. Там есть требовательный редактор, который, если что, может помочь автору в доработке. Но советую отправлять стихотворения достаточно высокого качества. Задача в том, чтобы поддержать бойцов трогательным словом, а не принизить других, - рассказал лидер российской группы волонтеров «Жожеки» в Тюмени Глеб Бурцев.

Важно, чтобы ранее стихотворение не публиковалось на других площадках, не разжигало ненависти и состояло не более чем из 14 строф. Желательно написать текст так, чтобы его можно было переложить на песню. Это станет одним из критериев оценки для жюри.

Победителей объявят 4 сентября. За призовые места предусмотрены мерч и денежные призы от 1 до 5 тысяч рублей.

Как уже упоминалось выше, лучшие стихотворения переложат на песни, а часть работ отправят бойцам, сообщает «Тюменская линия».