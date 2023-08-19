«Останутся хрустящими и свежими»: тюменцам советуют собирать яблоки с сентября по ноябрь

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Тюменская дачница Нина Петрова рассказала, когда лучше собирать яблоки для хранения на зиму. По словам женщины, делать это нужно с сентября по ноябрь, в зависимости от сорта и региона выращивания.

- Собирайте яблоки в стадии технической зрелости, не потребительской. Полной зрелости они должны достигнуть уже во время хранения. Если пропустить этот момент или собрать яблоки раньше, это сократит их срок хранения, - говорит женщина.

Эксперты рекомендуют держать яблоки при температуре от 0 до +8 градусов. Лучше всего, если они будут храниться в погребе, на балконе, чердаке, в подполье или холодильнике - дольше останутся хрустящими и свежими.

А Нина Петрова советует обернуть каждый плод бумагой и убрать на стеллаж или в ящики. Для долгого хранения лучше обработать яблоки воском, глицерином либо парафином, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».