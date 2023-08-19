Две тюменки отправятся на Байкал для участия в международном театральном фестивале

Фото: «RADI SVETA Байкал», соцсети

Сразу две сотрудницы Молодежного театрального центра «Космос» отправятся на Байкал, чтобы принять участие в международном театральном фестивале RADI SVETA, который пройдет с 27 августа по 4 сентября.

Так, Аэлита Садретдинова, автор социально-театрального проекта «Привет, сосед» и номинант премии «Золотая маска» за спектакль «Аэлита. Инвентаризация» поедет развивать навыки в сайт-специфик театре - исследовать новое место, его историю и создавать на основе этого спектакль. А маша Хайбуллина, руководитель художественного отдела «Космоса», отправится на фестиваль в качестве художника, причем уже во второй раз.

- В этом году мы создадим сайт-специфик спектакль на основе бурятских сказок. Пока не могу сказать, что именно там будет, потому что на арт-резиденции все решается в процессе. Я хочу сделать для него декорации из натуральных материалов - дерева, камня, ткани. Никакого пластика, ничего, что не вписывалось бы в пейзаж и природу Ольхона, - поделилась Маша Хайбуллина.

В программе фестиваля - мастер-классы, участие в спектаклях и съемках короткометражных фильмов жанра «кинотанец» и лекции от ведущих специалистов в сфере современного танца, сообщает «Мегатюмень».