«Взять животное - это нести ответственность»: волонтеры просят тюменцев не выбрасывать своих питомцев

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Сегодня, 19 августа, отмечаются Всемирный день бездомных животных. Но эта дата совсем не праздничная, поскольку напоминает о том, что есть повод задуматься о проблеме бродячих братьев наших меньших.

Нередко на улице оказываются хозяйские животные: одни потерялись, вторые убежал от нерадивого владельца, третьих просто бросили... ситуации разные. Но все они говорят о том, что собаки и кошки на улице - это чаще всего хозяйские животные.

Кстати, благодаря программе ОСВВ, действующей в Тюменской области, число бездомных животных сократилось. На одном из заседаний заместитель главы Тюмени Владимир Кильтау сообщил, что в 2020 году было отловлено 2 223 собаки и кошки, а в 2022-м их стало 1 575.

Есть еще условно бродячие животные. Например, если на какой-то промышленной базе подкармливают пса, то ведь он уже не бездомный - его здесь кормят, он живет на территории.

Чтобы стерилизовать приблудившееся животное, достаточно вызвать отлов, который заберет собаку, проведет с ней все процедуры, а затем выпустит примерно в этой же локации, и пес вернется на место, где его кормят. Но почему-то этим «прикармливатели» не озабочены, а когда у бродяжки рождаются щенки, начинаются проблемы.

Взять животное - это нести ответственность на протяжении всей его жизни. Да, они могут вести себя плохо, портить вещи и даже сильно и довольно дорого болеть. Приобретая или выбирая в приюте пушистика или лысика, важно осознанно и взвешенно принимать решение, понимая, что вас ждет, и никогда не иметь мысли отказаться от того, кого приручил.

А еще волонтеры всех тюменских объединений в один голос просят стерилизовать своих животных, чтобы не пополнять ряды уличных бродяг. Например, в группе «КОТиПЕС72» сегодня насчитывается 26 кошек и котов, 10 котят, подобранных новорожденными в мусорных баках, и 11 собак, сообщает «Тюменская область сегодня».