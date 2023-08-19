В школах Тюменской области трудятся более 170 советников директоров по воспитанию

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В школах Тюменской области работают 174 советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Все они входят в общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

- При этом 86% советников директоров по воспитанию в школах и в средне-специальных учебных заведениях возглавляют первичные отделения движения в своих учреждениях, - поделилась региональный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» в Тюменской области, главный эксперт отдела реализации проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» Анна Хомякова.

По ее словам, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями является неким пионервожатым. Он активно развивает воспитательную среду в общеобразовательном учреждении и взаимодействует с педагогами, детьми и их родителями.

- Советник выступает для ребенка в роли наставника, показывает ему перспективы, которыми он мог бы воспользоваться, дороги, которые для него могут открыться. А для педагогов, организаторов и классных руководителей он - методист, рассказывающий о федеральных проектах и акциях, - добавила Анна.

Тюменская область вошла в федеральный проект «Навигаторы детства» в 2021 году. Тогда должность советника директора по воспитанию была введена в 136 школах региона, сообщает «Тюменская линия».