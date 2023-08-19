В Тюменской области выросли цены на продукты

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В июле 2023 года общий уровень цен в Тюменской области (без учета автономных округов) вырос на 0,4% в годовом выражении. При этом темп прироста был ниже, чем в Уральском федеральном округе - 2,81% и России в целом - 4,3%.

Согласно данным отделения Банка России по Тюменской области, динамика инфляции в июле определялась ростом потребительской активности, переносом ослабления рубля в цены, а также увеличением затрат производителей и поставщиков отдельных видов товаров.

Так, в июне в регионе отмечалось годовое снижение общего уровня цен на 0,16%, а в июле, наоборот, стоимость взлетела на 0,45%. Существенный вклад в этот процесс внесло изменение цен на плодоовощную продукцию.

В основном это связано с ослаблением рубля, которое привело к повышению стоимости импортных овощей и фруктов. В результате замедлилось удешевление картофеля, ускорился рост цен на томаты, капусту, яблоки и апельсины, а груши и бананы стали дороже, чем годом ранее.

Что касается цены на непродовольственные товары, в июле 2023 года она была дешевле, чем год назад - на 4,24%, сообщает «Вслух.ру».