Юная пациентка тюменского медцентра заново учится ходить после аварии

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Врачи тюменского Детского лечебного-реабилитационного центра «Надежда» помогают встать на ноги юной пациентке, попавшей в ДТП.

В феврале 2023 года Дашу сбила машина на пешеходном переходе. После этого девочка целый месяц находилась в критическом состоянии в реанимации, а врачи делали неутешительные прогнозы о инвалидном кресле. Однако Дарья превзошла все ожидания: сначала села, а потом и вовсе встала на ходунки.

- У Даши была тяжелая сочетанная травма, нелегко восстановиться после такого серьезного происшествия. Для пациента очень важно пройти раннюю реабилитацию, - рассказывает врач физической реабилитационной медицины Светлана Суглобова. - При переводе с неврологического отделения у девочки отсутствовали ясное сознание, контакт с окружающими, двигательная активность. Ребенок не мог самостоятельно принимать пищу, не понимал речь, дышал с помощью трахеостомы. Ежедневные реабилитационные мероприятия помогли ей постепенно вернуть сознание, возобновить контакт с окружающими, самостоятельно дышать, сидеть, принимать пищу. Она учится ходить, писать простые слова.

В этом большая заслуга целой команды специалистов, в числе которых эрготерапевт, инструкторы по ЛФК и труду, психолог, дефектолог, логопед, физиотерапевт, врачи паллиативного отделения.

Кстати, в программе реабилитации применяли специализированные методы: кинезиотерапия, роботизированные технологии, нейромышечная активация и прочие.

Сейчас девочка прошла лишь половину курса, но ее результаты впечатляют.

- Сотрудники центра использовали новые и современные методики реабилитации. Любой мой вопрос рассматривался и решался оперативно. Доверие к специалистам помогало мне в реабилитации Даши. И сейчас она не собирается останавливаться на достигнутом, как и все, кто нам помогает в центре, - комментирует мама девочки Татьяна Николаевна.