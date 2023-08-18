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Сотрудники ТОСЭР спасли попавшую в беду на Войновке собаку. С помощью лестницы и веревки специалисты вытянули животное на берег. Напомним, собака оказалась на острове безопасности в пруду сквера Серебряные Ключи.

Местные жители обзванивали разные службы, первыми приехали спасатели. Собака просидела на островке несколько часов. Пес прихрамывает, рассказывают очевидцы. Люди накормили собаку. На место выехали волонтеры, чтобы забрать животное и отвезти к ветклинику.

Ранее «КП» писала о том, что собака оказалась в плену, не в силах выбраться с островка. Очевидцы уверены, что пса кто-то выкинул. Однако при каких обстоятельствах собака оказалась посреди пруда – неизвестно.