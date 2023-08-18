Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожарная обстановка в Тюменской области снова накаляется. С первых дней августа класс пожарной опасности повышается почти во всех зонах авиапатрулирования.

– Относительно спокойно пока только в Уватском районе. Самая напряженная ситуация складывается в Тюменской авиазоне. В последние дни здесь установлен IV класс пожарной опасности, и по прогнозам в ближайшие выходные он не изменится. Это значит, что риск возникновения природных пожаров очень высок, – рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

Власти, обращаясь к жителям, просят быть предельно осторожными при обращении с огнем, а также тюменцам напоминают о правилах пожарной безопасности в лесах.

Ранее «КП» писала о том, что жители Тобольска жалуются на удушливый запах гари и дыма. В городе полдня горит лесничество вблизи населенного пункта Савина.