Президент тюменской студии танцев на колясках рассказал о занятиях с «особенными» людьми

Фото: Александр Лейба.

Виктор Погорелов попал в мир танцев в 2002 году. Всю жизнь хореограф занимался этим видом спорта, пять лет танцевал с партнершей, которая была на коляске, а потом и сам прочувствовал, каково это, после тяжелой травмы. Сейчас в регионе уже есть своя Федерация танцев на колясках и сборная. На сегодняшний день – это самая большая команда в стране.

Фото: Александр Лейба.

– Мы становились чемпионами России, брали Кубок мира, золото Европы. Потом у меня случилась травма, и я сам сидел на коляске. В тот момент я прочувствовал, каково это. Ты не хочешь останавливаться, хочешь заниматься любимым делом, но есть особые условия. После восстановления я принял решение развивать это направление. В 2007 году все началось с клуба «Олимп». В 2017 году мы создали региональную Федерацию танцевального спорта на колясках. Сейчас у нас два тренера – я и мой коллега Александр Скобелев, – рассказывает Виктор Погорелов.

Фото: Александр Лейба.

По словам спортсмена, на сегодняшний день в команде танцуют 23 человека с особенностями. Когда тюменцы выезжают на соревнования, то представляют одну из самых больших команд нашей страны. Самая юная участница – 10-летняя Полина Мазанова, а самым взрослым танцорам – за 40. В команде состоят ребята из разных городов Тюменской области: Ялуторовска, Ишима, Тобольска и, конечно, из Тюмени. Недавно к тюменским спортсменам присоединились танцоры с Ямала. Почти ни одно областное или региональное мероприятие не обходится без тюменцев, иногда они дают мастер-классы в онлайн-формате.

Фото: Александр Лейба.

– Весной мы ездили в Санкт–Петербург на чемпионат. Наши ребята стали вторыми в медальном зачете: 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Четырем спортсменам не хватило буквально сотых балла до медали. Танцевальный спорт на колясках – это не футбол, когда забили мяч – и гол засчитан. Здесь много нюансов, есть и человеческий фактор. Мы сейчас активно готовимся к соревнованиям, которые осенью пройдут в Уфе, – поделился Виктор Погорелов.

Фото: Александр Лейба.

Ребятам, которые входят в сборную Тюменской области, расходы на участие в чемпионатах оплачивает областной департамент по спорту. Но в команде есть и те, кто не в сборной. И если они едут на кубки, то находят спонсора или получают финансирование от партнеров.

– Партнерами, спонсорами становятся разные организации города и области, политики и общественники. За пять лет существования федерации ни одна семья не потратила личные средства. Так, например, поехать на последний чемпионат нам помог федеральный застройщик ГК «Страна Девелопмент». Для семей и для ребят это важно – чувствовать поддержку, – уточнил президент Федерации танцев на колясках Тюменской области.

Фото: Александр Лейба.

Виктор Погорелов добавил, что быть танцором на коляске – это огромная физическая работа. Часто выступлениям мешают эмоции и переживания. Даже опытные спортсмены волнуются перед соревнованиями, тем более дети и юниоры. Жюри оценивают каждую деталь: умение владения коляской, музыкальность, взаимодействие в паре, характер танца.

Фото: Александр Лейба.

Танцевальный спорт – это вид адаптации, это момент раскрепощения ребят, это новые знакомства и для спортсменов, и для их семей, подытожил глава тюменской студии танцев на колясках.