Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 11:11

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил заслуги двух медиков

Нагрудные знаки «Почетный гражданин Тюменской области» вручили трем жителям региона
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Нагрудные знаки «Почетный гражданин Тюменской области» вручили трем жителям региона. За заслуги перед областью отмечены: главный врач перинатального центра Тюмени Ирина Кукарская, начальник тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов, а также главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

– Награды вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее редакция писала о том, что траты на мэра Тюмени Руслана Кухарука в 2023 году составили 2,6 миллиона рублей. В текущем году на мэра города планируется потратить чуть больше 6 миллионов рублей.