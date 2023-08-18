Врачи в Тюмени спасли младенца с экстремально низким весом

Медики пошла по классической схеме лечения. Фото: Татьяна Коркина

Врачи в Тюмени спасли малышку с экстремально низким весом. Впервые в областной больнице № 1 провели вено-венозный диализ младенцу. В учреждение с острым почечным повреждением поступила маленькая девочка, она весила всего 5 700 кг в свои два месяца.

– На фоне полиорганной недостаточности у нее в организме скопилось критическое количество жидкости. Почки не справлялись со своей функцией, что привело к общей интоксикации, ребенок мог погибнуть в любой момент, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Медики пошли по классической схеме лечения – методом перитонеального диализа. Суть этой процедуры в том, что в полость брюшины хирург устанавливает специальную трубочку. Через нее вводится глюкозо-электролитный раствор. Кровь очищается от токсичных веществ и обогащается теми, которые необходимы маленькому организму.

– Тогда мы применили вено-венозную процедуру гемодиализа, которую нужно было адаптировать для такого маленького пациента. Сложность в том, что ребенок крохотный, внутрисосудистый доступ крайне мал, а катетер в венку нужно поставить широкий, чтобы на протяжении нескольких часов и под давлением через него извлекать кровь и после очистки возвращать. Этот способ почечно-заместительной терапии для младенца с такой критически низкой массой тела нам предстояло провести впервые, но ребенка нужно было спасать, – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 Исматуллин Флорид Уразмухаметович.

Врачи с помощью диализа убрали излишки в организме ребенка, а также снизили показатели почечных шлаков и токсичных веществ.