В Тюмени 19 августа 2023 года будет тепло, но пройдет дождь

Погода в Тюмени на 19 августа
Фото: Вера Зенина
В субботу, 19 августа, тюменцев ожидает теплый, но немного дождливый день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, однако к обеду его закроют набежавшие облака и прольются осадки, но к вечеру вновь прояснится.
Днем столбики термометров покажут +25 градусов, к вечеру температура опустится до +18, а ночью похолодает до +8 градусов.
В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью 5 – 10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.
Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по области можно ниже.
Фото: МЧС России по Тюменской области