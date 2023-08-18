Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени на День офицера России пройдет акция «Офицерский вальс». Она состоится в понедельник, 21 августа, в сквере Комсомольский. В этом году ее участниками станут бывшие военнослужащие. Программа мероприятия начнется в 16 часов с церемонии возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Федюнинского.

– В это же время в сквере Комсомольский начнется работа интерактивных площадок – выставка военных экспонатов, специализированной техники силовых структур и автоклуба «Ретро-классика», а также спортивно-тактические игры, «гладиаторские бои» и шахматный турнир, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В 16.30 даст концерт духовой оркестр Главного управления МЧС России по Тюменской области, в 17.30 начнется праздничная программа с выступлением почетных гостей, творческими номерами коллективов и исполнителей города Тюмени и главным событием – «Офицерским вальсом». Вместе с офицерами, ветеранами и их спутницами исполнить вальс смогут все желающие.