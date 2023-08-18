В Тюмени две улицы в Березняковском районе назвали в честь погибших на СВО бойцов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В пятницу, 18 августа, на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию улиц в границах города Тюмени принято решение дать названия двум участкам. В областном центре в Березняковском районе появятся улицы, названные в честь героев, погибших в зоне специальной военной операции.

Именами героев Андрея Огибалова и Владимира Гоненко назовут участки дорог в Березняковском. Инициаторам проекта стал представитель регионального «Союза десантников» Григорий Григорьев. Андрей Огибалов погиб в зоне СВО на Украине в апреле 2022 года, посмертно Герой награжден орденом Мужества.

Владимир Гоненко родом из Омска, погиб в ходе спецоперации, награжден орденом.

– Я предлагаю поддержать инициатора, потому что патриотизм на сегодняшний день у нас и в школах, и в детских садах все больше воспитывается. Мы создаем с детсадовскими малышами рисунки и отправляем их ребятам в зону спецоперации... Парню, Андрею Огибалову было 19 лет всего. Он у нас учился и от нас ушел в зону СВО. Я предлагаю поддержать предложение о присвоении его имени улице, - заявил на заседании депутат городской думы, член профильной комиссии Александр Григорьев.

Члены комиссии поддержали инициативу и одобрили законопроект.