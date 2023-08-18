Дело об убийстве завели из-за пропажи вахтовика-строителя Александра Мочалова в Тюменской области

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Следователи Тюменской области просят оказать содействие в розыске без вести пропавшего жителя Исетского района Александра Мочалова. Оперативники предполагают, что мужчину могли убить. Ялуторовским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Александр 27 августа 2022 года утром находился по месту своей работы на строящемся объекте, расположенном в шести километрах от села Архангельское. Потом тюменец ушел оттуда в неизвестном направлении и пропал без вести.

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

– Всем кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба, сообщить в Ялуторовский МСО СУ СК России по Тюменской области по телефону 8 (34535) 3-19-81 или 8 (34537) 21-4-04 (отдел полиции (дислокация с. Исетское) МО МВД России «Ялуторовский). Конфиденциальность гарантируется, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области продолжают бесследно исчезать люди. Еще в июле пугающие сообщения о пропаже жителей прокатилась по городу, а сейчас эта волна охватила еще и область, а также крупные города региона, такие как Ишим и Тобольск. Родственники бьют тревогу и пытаются по кусочкам собрать картину происходящего, а остальные напуганы, ведь большинство пропавших – здоровые, сильные и взрослые мужчины. Редакция публиковала ориентировки на пропавших людей. Многие из них до сих пор не найдены.