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НовостиОбщество18 августа 2023 4:31

Власти назвали причину неприятного запаха в Тюменской области

В Тюменскую область пришел смог от пожаров: как долго он продержится
Серафима Краснова
Власти назвали причину неприятного запаха в Тюменской области.

Власти назвали причину неприятного запаха в Тюменской области.

Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Минувшим вечером и ночью на 18 августа 2023 года жители Тюменской области жаловались в соцсетях на неприятные запахи гари, химии и пепла. В частности, о вони заявили жители Тобольска и окраин Тюмени, отчетливый запах ощущали и сельчане из Тюменского района.

Как пояснили в региональном департаменте лесного комплекса, запах гари тюменцы могли ощущать пожара, который полыхал в Тобольском районе поздним вечером, 17 августа.

- На 8 утра 18 августа по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, действует один локализованный лесной пожар. За прошедшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар, – уточнили в департаменте.

Сегодня, 18 августа, третий класс пожарной опасности прогнозируется в Тобольской, Ишимской и Уватской авиазонах. В Тюменском районе ожидает четвертый класс пожарной опасности (высокая степень).