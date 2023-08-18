Власти назвали причину неприятного запаха в Тюменской области. Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Минувшим вечером и ночью на 18 августа 2023 года жители Тюменской области жаловались в соцсетях на неприятные запахи гари, химии и пепла. В частности, о вони заявили жители Тобольска и окраин Тюмени, отчетливый запах ощущали и сельчане из Тюменского района.

Как пояснили в региональном департаменте лесного комплекса, запах гари тюменцы могли ощущать пожара, который полыхал в Тобольском районе поздним вечером, 17 августа.

- На 8 утра 18 августа по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, действует один локализованный лесной пожар. За прошедшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар, – уточнили в департаменте.

Сегодня, 18 августа, третий класс пожарной опасности прогнозируется в Тобольской, Ишимской и Уватской авиазонах. В Тюменском районе ожидает четвертый класс пожарной опасности (высокая степень).