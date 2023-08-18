Погода в Тюменской области готовит мощный сюрприз. Фото: Виктория Гаврик

Под конец августа 2023 года в Тюменской области установится теплая и комфортная погода, преимущественно без осадков. В соответствии с прогнозом синоптиков, действующим на момент публикации, с 21 по 27 августа 2023 года дневная температура в регионе будет подниматься от +20 до +26 градусов Цельсия.

Исключением, пожалуй, станет следующая пятница, 25 августа 2023 года. В эти сутки, по данным метеорологов, дневная температура в Тюмени опустится до +15 градусов, местами по области ожидается до +18 градусов. Осадки в виде небольшого дождя, при этом, прогнозируется в Тюменской области только на 23 и 25 августа 2023 года.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для нынешнего сезона прогнозируемую погоду в регионе можно назвать фантастической, так как в июне и июле она демонстрировала то резкие перепады, то аномальную жару, то мощные ливни и грозы.

Отметим, в пятницу, 18 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, температура +12...+17, при прояснении до +7, днем местами кратковременный дождь, в юго-западных районах без существенных осадков, в отдельных районах гроза, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +25...+30.