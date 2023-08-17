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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:49

Тюменские полицейские поймали водителя с липовыми документами

На тюменской трассе за рулем иномарки поймали водителя с фальшивым удостоверением
Серафима Краснова
Фото: ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В Тюменской области полицейские поймали водителя с поддельным удостоверением. 24-летний Яхе Амиров 24 мая 2023 года ехал по трассе Тюмень – ХМАО в Уватский район. На 345-м километре после остановки инспекторов ДПС он, зная, что водительское удостоверение у него поддельное, показал его сотруднику полиции.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Гражданин по месту пребывания характеризуется положительно. Ранее не судим, холост», – указано в материалах дела.

Суд признал тюменца виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов.