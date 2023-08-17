Тюменские полицейские поймали водителя с липовыми документами

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В Тюменской области полицейские поймали водителя с поддельным удостоверением. 24-летний Яхе Амиров 24 мая 2023 года ехал по трассе Тюмень – ХМАО в Уватский район. На 345-м километре после остановки инспекторов ДПС он, зная, что водительское удостоверение у него поддельное, показал его сотруднику полиции.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Гражданин по месту пребывания характеризуется положительно. Ранее не судим, холост», – указано в материалах дела.

Суд признал тюменца виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов.